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Maltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Maltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Maltepe'de bir otomobilin sağ şeritten orta şeride geçtiği sırada arkadan gelen araç ile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de bir otomobilin sağ şeritten orta şeride geçtiği sırada arkadan hızla gelen araç çarptı. Meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Olay 23.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sağ şeritten orta şeride geçmek isteyen 34 FNT 10 plakalı otomobile arkadan hızla gelmekte olan 34 CPJ 686 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaralı 2 araştırıcısı hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Maltepe sahil yolu Pendik istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile sahil yolunda trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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