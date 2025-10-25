Maltepe'de Trafik Kavgası Sopalı Saldırıyla Büyüdü

Maltepe'de trafikte tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri eline aldığı sopayla diğer sürücüye saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Maltepe'de seyir halindeki iki sürücünün trafikte tartışmasıyla başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek eline sopa aldı ve diğer sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücülerin tartıştığı, bir kişinin sopayla saldırdığı ve tarafların çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL