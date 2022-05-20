Maltepe'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı - Haberler

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Maltepe'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere saplandı.

Maltepe'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Maltepe'de Sancaktepe Yolu Maltepe Cezaevi yol ayrımında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yola seyir halinde olan 34 ECJ 575 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Bedirhan Aslan aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazanın etkisiyle sürücü Bedirhan Aslan ağır yaralandı. Aynı otomobil içerisinde bulunan diğer kişi ise hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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