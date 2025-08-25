Maltepe'de Taksi ve Kamyon Sürücüsü Arasında Kavga

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir taksi şoförü ve kamyon sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir taksi şoförü ve kamyon sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir taksi şoförü ile kamyon sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirlerine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların kavgayı uzun uğraşlar sonucu güçlükle ayırmaya çalıştığı yer alıyor. - İSTANBUL

