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Maltepe'de Süt Yüklü Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

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Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında süt yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpışarak devrildi. Kazada araç sahipleri yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de süt yüklü kamyonet ile hafif ticari araç kaza yaparak devrildi. Kazada olaya karışan araç sahipleri yaralandı.

Kaza, İstanbul Maltepe Küçükyalı Mahallesi, Feyzullah Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.T. hakimiyetindeki Ford marka 34 RN 6886 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, A.G. kontrolündeki Mitsubishi marka 34 KF 8590 plakalı süt yüklü kamyonetine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak 10 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet şeridi ile önlem alarak trafiği kontrollü şekilde ilerletti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Osman Şimşek, "Balkonda oturuyordum, ses geldi. Kamyonetin yere yattığını gördüm. Vatandaşlar şoförü çıkardılar araçtan. Sonrasında ekipler müdahale etti olaya" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul Maltepe trafik İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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