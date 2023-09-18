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Maltepe'de Sünnet Düğünü Konvoyunda Silahlı Saldırı

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Maltepe'de sünnet düğünü konvoyunda bir otomobilin içinden silahla havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de sünnet düğünü konvoyundaki bir otomobilin içinden silahla havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobillerle sünnet düğünü konvoyu yapanlar, cadde üzerinde ilerlediği sırada bir kişi, otomobilin içinden havaya peş peşe ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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