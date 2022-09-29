Maltepe'de su almak için yolun karşısına geçen öğrenciye araba çarptı

Maltepe'de okul çıkışı yolun karşısına geçmek isteyen erkek öğrenciye araba çarptı. Çarpma sonucu yere düşen öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Maltepe Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı su almak için yolun karşısına geçmek isteyen erkek öğrenciye, seyir halindeki araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü yaralı öğrencinin yardımına koştu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaralı öğrenciye müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören Kerim Öksüz, "Öğrenci arkadaş Karşıdan karşıya geçerken ışıklarda düğmeye basıyor bekliyor. Araçlar yukarı çıkarken bir trafik oluşuyor. Öğrenci arkadaşta trafiği görünce herhalde kırmızı ışık yandı diye geçiyor. Araba Doblo olduğu için karşıdan geçerken aşağı doğru inen araç Doblo'yu da göremediği için öğrenci arkadaşa vuruyor. Buradan öğrenci arkadaşımıza çok geçmiş olsun. Önemli bir şey yokmuş zaten aldık haberlerini. Ambulans ve polis arkadaşlarda hemen olaya müdahale etti" dedi. - İSTANBUL