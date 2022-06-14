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Sokak ortasında kayınbiraderinin arabasını levye ile parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak ortasında kayınbiraderinin arabasını levye ile parçaladı

Maltepe'de yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın ile ağabeyi, kadının kocasının saldırısına uğradı.

Maltepe'de yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın ile ağabeyi, kadının kocasının saldırısına uğradı. Öfkeli koca ile beraberindeki şahıslar, karısının erkek kardeşinin sokakta bulunan otomobilini levye ve sopalarla vurarak paramparça etti. Şahsın otomobili parçaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe'de Fındıklı Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. Maltepe'de yaşayan ve 17 yıllık eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi S.H. isimli kadın, ev sahibinin isteği doğrultusunda kiracı olarak oturduğu evden çıkma hazırlıklarına başladı. S.H.'nin ağabeyi de eve gelerek taşınma hazırlıkları yapan kardeşine yardım etti. Karısının kaldığı eve akşam saatlerinde akrabaları ile gelen Serdar H., bir süredir ayrı yaşadığı karısı ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eve giremeyen ve öfkelenen koca, kayınbiraderinin sokakta park halinde bulunan otomobiline levye ve sopalar ile saldırarak araca zarar verdi.

Olayın ardından taraflar polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Öte yandan, Serdar H.'nin karısının yanında kalan çocuğuna, eşinin kardeşi tarafından tokat atıldığı, çocuğun durumu babası Serdar H.'ye söylemesi üzerine Serdar H.'nin akrabaları ile eve geldiği tartışmanın bu şekilde başladığı iddia edildi. Şahsın otomobile saldırarak parçaladığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Halit Arslan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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