Maltepe'de Şok Asayiş Uygulaması: Çok Sayıda Denetim Gerçekleşti

Maltepe'de polisin şok asayiş uygulaması kapsamında araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Maltepe'de 1 ilçe emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 5 komiser, 49 ekip olmak üzere toplamda 105 polisin katılımıyla şok asayiş denetimi gerçekleştirildi. Maltepe'nin Aydınevler, Zümrütevler, Fındıklı, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yapılan denetimlerde 86 umuma açık yer denetlendi. 2 bin 142 araç, bin 124 motosiklet kontrol edildi. 11 bin 286 şahsa GBT yapıldı. Yapılan denetimde 1 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek, 55,63 gram narkotik hap ele geçirildi. 13 aranan şahıs, 36 yoklama kaçağı, bir faili firar şahıs yakalandı; 2 vize ihlali, 6 yakalamalı araç, tespit edilirken 9 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten dolayı 8 bin 793 TL ceza kesildi. - İSTANBUL