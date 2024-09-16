Maltepe'de Şok Asayiş Uygulaması: Çok Sayıda Denetim Gerçekleşti
Maltepe'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş denetimlerinde 105 polis ve çeşitli birimlerin katılımıyla çok sayıda araç ve umuma açık yer kontrol edildi. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabanca, narkotik maddeler ve aranan şahıslar bulunuyor.
Maltepe'de polisin şok asayiş uygulaması kapsamında araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Maltepe'de 1 ilçe emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 5 komiser, 49 ekip olmak üzere toplamda 105 polisin katılımıyla şok asayiş denetimi gerçekleştirildi. Maltepe'nin Aydınevler, Zümrütevler, Fındıklı, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yapılan denetimlerde 86 umuma açık yer denetlendi. 2 bin 142 araç, bin 124 motosiklet kontrol edildi. 11 bin 286 şahsa GBT yapıldı. Yapılan denetimde 1 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek, 55,63 gram narkotik hap ele geçirildi. 13 aranan şahıs, 36 yoklama kaçağı, bir faili firar şahıs yakalandı; 2 vize ihlali, 6 yakalamalı araç, tespit edilirken 9 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten dolayı 8 bin 793 TL ceza kesildi. - İSTANBUL