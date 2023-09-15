Maltepe'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Maltepe'de trafik nedeniyle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'nde iki grup arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.