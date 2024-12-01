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Maltepe'de Silahlı Tehdit: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Maltepe'de Silahlı Tehdit: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Maltepe'de iki grup arasında çıkan tartışmada, 29 yaşındaki B.O., diğer şahısları silahla tehdit etti. Yapılan operasyonda B.O.'nun evinde ruhsatsız silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Maltepe'de tartıştığı kişileri silahla tehdit eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 1 kelepçe ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 30 Kasım 2024 tarihinde Maltepe Gülensu Mahallesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan çalışmalarda iki grup arasında çıkan tartışma esnasında 29 yaşındaki B.O. isimli şahsın, silah ile diğer şahısları tehdit ettiği belirlendi. Şahıslar olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.O.'nun ikamet adresinde suç unsuru bulundurduğunun belirlenmesi üzerine adresinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 1 adet kelepçe ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan B.O. isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "Silahla Tehdit, 6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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