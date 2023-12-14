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Maltepe'de Silahlı Saldırıda Kullanılan Araçta Kurşun İzleri Bulundu

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Maltepe'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde daha önce bir silahlı saldırıda kullanıldığına dair kurşun izleri tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı.

Maltepe'de denetim yapan polis ekipleri durdurdukları bir otomobilde birden fazla kurşun izine rastladı. Otomobilin daha öncesinde bir silahlı saldırı saldırı olayında kullanıldığı tespit edilirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi, Gülsuyu Köprüsü üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin köprü üzerinde yaptığı denetim sırasında çevirdikleri 34 CHM 733 plakalı araçta daha önce isabet etmiş mermi izlerine rastlandı. Aracın o halinden şüphelenen polis ekipleri araç sürücüsü Rafet Rahmanoğlu'nu araçtan indirerek gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, aracın daha öncesinde bir silahlı saldırı olayında kullanıldığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve dışında detaylı incelemeler yaparken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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