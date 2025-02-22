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Maltepe'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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İstanbul Maltepe'de karşılaştığı husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Berke Yüce, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de 19 yaşındaki genç, sokakta karşılaştığı husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Berke Yüce (19), isimli genç sokak içerisinde yürüdüğü esnada husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, yanında taşıdığı silahı çıkartarak Berke Yüce'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 19 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleriyse kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Berke Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün Kartal Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Yüce'nin ailesi başta olmak üzere yakınları katılım sağladı. Yüce'nin cenazesine katılan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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