Maltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Maltepe'de yaşanan kavgada kendisine silah çekilen bir kişi, pide dükkanından aldığı bıçakla 2 kişiyi yaraladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Maltepe'de yaşanan kavgada kendisine silah çekilen şahıs, pide dükkanından aldığı bıçakla 2 kişiyi yaraladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sokakta çıkan kavgada 2 şahıs, tartıştıkları motosikletli kuryeye silah çekti. Motokurye, pide dükkanından aldığı bıçakla şahıslara saldırdı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Daha sonra pide dükkanına taşınan kavgada dükkanın camları kırıldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınarak, Özel Harekat aracı ile emniyete götürüldü.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan 2 şahıs, olayın yaşandığı pide dükkanı önünde bulunan motosikletleri tekmeledi. Şahıslar yakınları ve polisler tarafından sakinleştirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL