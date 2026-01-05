Haberler

Maltepe'de uzun namlulu silah ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı

Maltepe'de uzun namlulu silah ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Maltepe'de düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. 35 yaşındaki Ö.G. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de bir ikamete düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ve çok sayıda şarjör ele geçirilirken, Ö.G. (35) isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 29 Aralık 2025 tarihinde Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette bir şahsın uzun namlulu silah bulundurduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ikamette bulunan Ö.G. (35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 1 adet AK-47 Uzun Namlulu Otomatik Silah, 4 adet AK-47 Şarjörü, 208 adet çeşitli ebatlarda Fişek, 1 adet Ruhsatsız Tabanca ve 1 adet Uzatılmış Şarjör ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli Ö.G., tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
