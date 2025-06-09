Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın

Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın
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İstanbul Maltepe'de bir seramik deposunda çıkan yangın, yanındaki hurdalık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olayda can kaybı yaşanmadı.

Maltepe'de seramik deposunda çıkan yangın hurdalık alana sıçradı

İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de seramik deposunda çıkan yangın, bitişiğinde bulunan hurdalık alanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yanan alan havadan görüntülendi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Kemer Sokak'ta bulunan bir seramik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki otomotiv parçalarının depolandığı hurdalık alana sıçradı. Yoğun dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Maltepe, Kartal, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, depo ve hurda alanında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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