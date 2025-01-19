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Maltepe'de Selam Vermeme Sebebiyle Cinayet: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Maltepe'de Selam Vermeme Sebebiyle Cinayet: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Maltepe'de selamını almadığı için arkadaşının ateş açarak öldürdüğü iddia edilen Celil Paktazel cinayetinde yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Paktazel ve saldırgan Murat A. arasında yaşanan kısa süreli sözlü tartışma yer alıyor.

Maltepe'de selamını almadığı için arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen Celil Paktazel cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celil Paktazel ile arkadaşı olduğu iddia edilen Murat A. arasında selam vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Murat A. kısa süre sonra silahını alarak geri geldi. Tartıştığı arkadaşı Celil Paktezel'e ateş açtı. Paktazel olay sonrası hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, ikilinin olay öncesi bir tekel bayide karşılaştığı ve kısa süreli sözlü tartışma yaşadığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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