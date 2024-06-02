Maltepe'de sahte alkol operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de sahte alkol üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sahte alkol üretimi ve satışı yapan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Maltepe'de yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Haziran tarihinde Cevizli Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 1 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. İş yeri sahibi F.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın Kartal'daki ikamet adresine düzenlenen operasyonda E.T. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Burada yapılan aramalarda, 158 adet kaçak alkol, 18 adet 1 litrelik etil alkol, 3 adet 5 litrelik sahte/kaçak rakı, 17 adet anason, 17 adet bitkisel gliserin, 73 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen F.T. ve E.T. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.