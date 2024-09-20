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Maltepe'de Pitbull Saldırısı: Bir Vatandaş Yaralandı

Maltepe'de Pitbull Saldırısı: Bir Vatandaş Yaralandı
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Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek, Eser Alkurt'a saldırdı. Saldırıda yaralanan Alkurt, doktor tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi sonrası taburcu edildi. Saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Maltepe'de tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek bir vatandaş saldırdı. Saldırı cep telefonu kamerasına yansırken saldırıya uğrayan vatandaş konuştu. Köpeğin saldırısına uğrayan Eser Alkurt, "Ayağım koptu zannettim. Yürümekte güçlük çekiyorum. Ayağımda yaralar, kesikler var. Şikayetçi olacağım" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maltepe'ye arkadaşıyla birlikte kuruyemiş ürünü bırakmaya giden Eser Alkurt pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek Alkurt'u bacağından ısırırken etrafta bulunan vatandaşlar saldırgan köpeğe müdahale edip saldırıya uğrayan vatandaşı kurtarmaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan Alkurt tedavi sonrası taburcu edildi. Alkurt, yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı. Köpeğin sahibi kadından şikayetçi olacağını belirtti.

"Ayağım koptu zannettim, yürümekte güçlük çekiyorum"

Saldırıya uğrayan Eser Alkurt, "Maltepe'de bir kuruyemiş toptancısına mal bırakırken yan bahçenin duvarından atlayarak bir tane pitbull geldi. Yanımda arkadaşım vardı önce ona saldırdı, 5 dakika kadar yerde sürdürdü kurtarmaya çalıştık olmadı. Arkadaşım sonra duvardan arkaya atladı, sonra benim üstüme geldi köpek ayağımdan kaptı, çok mücadele ettik ama bir türlü ayağımdan atamadım. Böyle bir talihsiz olay yaşadık, başımıza geldi. Ayağımda çok büyük kesikler var, yaralar var ama köpek ısırığı olduğu için dikiş atamadılar. Tendonlarda zedelenme var, yürüme güçlüğü çekiyorum. Köpeğin sahibi hanımefendi köpek sahipsiz gibi davrandı. Beni ne aradı ne sordu, geçmiş olsun diyebilirdi, özür dileyebilirdi ama yapmadı. Şikayetçi olmayacaktım ama bu tavırdan sonra olacağım. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Bir çocuk olsa ayağını koparırdı. Acıyı hala ayağımda hissediyorum. Görüntüler de var ayağım koptu diye bas bas bağırdım." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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