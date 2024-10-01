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Maltepe'de Pitbull Kediye Saldırdı!

Maltepe'de Pitbull Kediye Saldırdı!
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Maltepe'de yasaklı pitbull cinsi köpek, bir sitenin bahçesinde kediye saldırarak dehşet saçtı. Köpeğin sahibi, çaresizce yardım istedi ve olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Maltepe'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesindeki bir kediye saldırdı. Dehşete düşüren olayda köpeğin sahibi, kediyi kurtarmaya çalışırken çaresizlik içinde "Ben ne yapabilirim buna?" diyerek yardım istedi.

Olay, sabah saatlerinde Maltepe'de Zümrütevler Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi köpek, site sakinlerinin gözleri önünde bir kediyi parçalayarak öldürdü. Köpeğin sahibi, saldırıya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kediyi kurtarmaya çalışırken çaresizlik içinde "Ben ne yapabilirim buna?" diye çevredekilerden yardım istedi. Korku dolu o anlar bir site sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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