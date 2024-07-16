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Maltepe'de Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Ağır Yaralı

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Maltepe'de seyir halindeki otomobilin aynı istikamette seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Maltepe'de seyir halindeki otomobilin aynı istikamette seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, 23.30 sıralarında D100 Karayolu Maltepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EJ 3837 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Motosiklete çarpan araç ters dönerek ve bariyere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla D100 Karayolunda trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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