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Maltepe'de Otomobile Ateş Açıldı, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Maltepe'de Otomobile Ateş Açıldı, Güvenlik Kamerası Kaydetti
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Maltepe'de bir kişi husumetli olduğu kişilerin bulunduğu otomobile ateş açarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Maltepe'de bir şahıs, içerisinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu otomobile ateş açarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs husumetli olduğu kişilerin içerisinde bulunduğu park halindeki otomobile ateş açtı. Araç içindekiler otomobille hızla olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan ise olay yerine geldiği araca binerek gözden kayboldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırı ve vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Maltepe

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