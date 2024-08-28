Maltepe'de Otomobil Yan Yattı

Maltepe'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, İstanbul'un Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, D.T. hakimiyetindeki Fiat marka 34 RN 5565 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yatarak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan iki kişi kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Trafiği kontrollü şekilde ilerleten polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL