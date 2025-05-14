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Maltepe'de Otomobil Gölete Uçtu

Maltepe'de Otomobil Gölete Uçtu
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Maltepe'de kontrolünü kaybeden otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak gölete düştü. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldaki bariyerleri aşıp gölete uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki 34 LG 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerleri aşarak Başıbüyük Göleti'ne uçtu. Kaza sonucu sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda dubalar dizerek önlem aldı. Otomobil olay yerine gelen vinç tarafından kaldırılarak götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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