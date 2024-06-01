Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Direk ise başka bir aracın üzerine devrildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp takla attı. Otomobilin çarptığı direk başka bir aracın üzerine devrilirken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Emek Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, B.Ö. hakimiyetindeki 34 UU 1725 plakalı araç, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Devrilen direk ise karşı yönden gelen 34 HYD 003 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazada maddi hasarla atlatılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Mehmet Akif Duruçay isimli vatandaş, "Biz sitede oturuyorduk. Çarpma sesleri geldi. Duman çıktı. Yüksek ses çıktı. Baktık araç takla atmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu

Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title