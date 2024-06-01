Maltepe'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp takla attı. Otomobilin çarptığı direk başka bir aracın üzerine devrilirken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Emek Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, B.Ö. hakimiyetindeki 34 UU 1725 plakalı araç, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Devrilen direk ise karşı yönden gelen 34 HYD 003 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazada maddi hasarla atlatılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Mehmet Akif Duruçay isimli vatandaş, "Biz sitede oturuyorduk. Çarpma sesleri geldi. Duman çıktı. Yüksek ses çıktı. Baktık araç takla atmış" dedi. - İSTANBUL