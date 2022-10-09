Maltepe'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Maltepe'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı Yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. - Maltepe'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı Yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. İSTANBUL - Maltepe'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken kazayı gören yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi İpek Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka 34 SNU 42 plakalı ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek Kayışdağı Deresi'ne uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilde bulunan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinden Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan Kazayı gören yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Maltepe 3. Sayfa Haberler

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