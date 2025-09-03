Maltepe'de Orman Yangını: İki Şüpheli Tutuklandı

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak, şüpheli şahısların ormanlık alanda ateş yakıp uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yangın, 1 Eylül'de Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine ormanlık alanda çıkan yangına İstanbul Emniyet Müdürlüğünce intikal edildi. Yapılan incelemede, yangının başladığı noktaya yaklaşık 15 metre mesafede kurulan kamp çadırında odun ateşi yakıldığı, ateşin söndürülmeden bırakıldığı ve çevrede uyuşturucu madde kullanımına yönelik materyallerin olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, ormanlık alanda kamp kurduğu ve yangının çıkmasına sebebiyet verdiği belirlenen M.E.G. (32) ile B.G. (32) isimli kadın, 3 Eylül günü yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, kamp sırasında aralarında tartışma çıktığı; çıkan tartışma sonucunda B.G.'nin odun ateşine yastık atarak yangının büyümesine sebebiyet verdiği belirlendi. Büyüyen yangının ardından şüpheli şahısların olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Orman Yangınına Sebebiyet Vermek" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL