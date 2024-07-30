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Maltepe'de Optik Dükkanından Gözlük Hırsızlığı

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Maltepe'de bir kadın, müşteri gibi girdiği optik dükkanından maddi değeri yüksek iki adet gözlük çaldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir kadın, müşteri gibi girdiği optik dükkanından maddi değeri yüksek iki adet gözlük çaldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Maltepe ilçesi Küçükyalı Çınar Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kadın müşteri gibi optik dükkanına girdi. Dakikalarca gözlükleri takıp çıkaran şahıs kendisine yakıştırdığı maddi değeri yüksek olan iki tane gözlüğü satıcının diğer müşterilerle meşgul olmasını fırsat bilerek çantasına koyup çaldı. Bir süre sonra gözlüklerinin eksik olduğunu anlayan dükkan sahibi Süleyman Karakurt kamera kayıtlarını izleyerek hırsızlığı yapanın kim olduğunu tespit etti. Durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

İş yeri sahibi Süleyman Karakurt, "Dükkanda müşterim vardı. Dükkandan içeriye girdiğinde benimle hiç konuşmadan gözlüklere yöneliyor. Gözlükleri deniyor, ben de atölyedeyim. Bana fiyatlarla ilgili 'etiket fiyatınız mı' diye sordu. Benimle bir daha iletişime girmedi. Kendisi kapıya doğru ilerlerken telefonu çalıyor ve gitti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe 3.Sayfa Güncel Haberler

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