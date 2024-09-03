Maltepe'de öğrenci yurdunun çatısında tehlikeli hareketler
Maltepe'de bulunan bir öğrenci yurdunda çatıya çıkan iki genç, tehlikeli hareketlerde bulundu. O anları yanındaki arkadaşı cep telefonu ile kayda aldı.
Maltepe'de bir öğrenci yurdunun çatısına çıkan genç tehlikeli hareketlerde bulunurken yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Olay, Maltepe'de bulunan bir öğrenci yurdunda sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrenci yurdunun çatısına çıkan iki genç, tehlikeli hareketlerde bulundu. Gençlerden biri çatı kısmına oturdu. Yanındaki arkadaşı ise elindeki cep telefonu ile kayda aldı. Metrelerce yüksekliğe aldırmayan ikilinin tehlikeli eğlencesi bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Cep Telefonu Maltepe 3-sayfa Güncel Yaşam
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