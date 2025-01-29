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Maltepe'de Motosikletli Şahıslar Etrafa Ateş Açarak Korku Saldı

Maltepe'de Motosikletli Şahıslar Etrafa Ateş Açarak Korku Saldı
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde motosiklet üzerindeki maskeli iki kişi, silahla etrafa ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosiklet üzerinde yüzleri maskeli iki şahıs, silahla etrafa ateş açarak dehşet saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki şahıs, motosiklet üzerinde seyir halindeyken motorun arkasında oturan kişi belinden tabanca çıkararak etrafa ateş etmeye başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen şahısların o anları motosikletin arkasında seyreden araçtaki kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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