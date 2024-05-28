Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Motosikletli Kaza Geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de bir motosikletli, başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir motosikletli seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Motosikletlinin kaza yaptığı anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletli araçların arasında seyir halindeyken, başka bir araç ayna kontrolü yapmadan şerit değişikliği yapması sonucu motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletliye tedbir amaçlı müdahale etti. Kaza anı ise, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Maltepe Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title