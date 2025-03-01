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Maltepe'de Motosiklet Üzerinde Akrobatik Hareketlere 14 Bin Lira Ceza

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Maltepe'de motosiklet sürerken akrobatik hareketler yapan genç, sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra polis tarafından gözaltına alınarak toplamda 14.418 lira ceza aldı.

Maltepe'de motosiklet üzerinde seyir halinde olduğu sırada ön kaldırarak ilerleyen ve o anları arkadaşına kayda aldırarak sosyal medyada paylaşan şahsa 14. 418 lira idari para cezası kesildi.

Maltepe Başıbüyük Fındıklı yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerde bulunan H.E.P. isimli genç, o anları arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla gözaltına alınan H.E.P'ye tescil plakası almadan karayolunda kullanmak, renk değişikliğini işletmemek, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak ve koruyucu kask kullanmama suçlarından toplamda 14 bin 413 lira para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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