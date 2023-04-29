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Maltepe'de motosiklet alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

Maltepe'de motosiklet alev topuna döndü Maltepe'de bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yandı Olay 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Maltepe'de motosiklet alev topuna döndü

İSTANBUL - Maltepe'de bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yandı

Olay 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet sürücüsünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - 3. Sayfa

İtfaiye Maltepe 3. Sayfa Haberler

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