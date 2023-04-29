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Maltepe'de motosiklet alev topuna döndü

Maltepe'de motosiklet alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir motosiklet alev topuna döndü.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir motosiklet alev topuna döndü.

Olay, 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet sürücüsünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İtfaiye Maltepe 3. Sayfa Haberler

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