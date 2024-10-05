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Maltepe'de Mantıcı Atölyesine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Maltepe'de Mantıcı Atölyesine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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İzmir'den gelen mantıcı sahipleri, Maltepe'deki bir mantıcı atölyesine silahlı saldırı düzenledi. Olayda Sinan B. ve iki çocuğu yaralandı.

İzmir'den Maltepe'ye gelen mantıcı olduğu iddia edilen edilen bir grup, mantıcı atölyesine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Seher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'deki bir mantıcı firmanın sahipleri, İstanbul'a gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe'deki mantıcı atölyesine silahla saldırdı. Olayda atölyede bulunan Sinan B. ve çocukları Caner B. ve Aytaç B. yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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