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Maltepe'de Lise Öğrencisinin Silahla Şakalaşması Feci Sonuçlandı

Maltepe'de Lise Öğrencisinin Silahla Şakalaşması Feci Sonuçlandı
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Maltepe'de bir lise öğrencisinin şakalaşırken vurduğu arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olaya sebep olan genci gözaltına aldı.

Maltepe'de bir lise öğrencisinin silahla şakalaşırken vurduğu arkadaşı hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lise öğrencisi silahla şaka yaptığı esnada tabanca ateş alınca arkadaşını vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşının ölümüne sebep olan liseli genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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