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Maltepe'de Kuyumcudan 336 Bin TL Değerinde Altın Çalan Kadın Yakalandı

Maltepe'de Kuyumcudan 336 Bin TL Değerinde Altın Çalan Kadın Yakalandı
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Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir kuyumcudan altın çalan kadın, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Olayın detayları ve hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Maltepe'de müşteri kılığında girdiği kuyumcudan 336 bin TL değerinde altın çalan kadın yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 8 Kasım 2024 tarihinde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İşyeri içerisindeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ö.S. isimli şüpheli kadının, iş yeri çalışanını oyalayarak tezgah üzerinde bulunan 3 külçe toplam ağırlığı 112 gram olan 336 bin TL değerindeki altınları alıp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Araştırmaların devamında şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan iki farklı kuyumcuda çalmış olduğu altınları bozdurduğu tespit edildi. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.S. hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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