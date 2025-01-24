Maltepe'de Kovalamaca: Büyükbaş Hayvan Sahibini Peşinden Koşturdu

Maltepe E5 karayolu üzerinde kaçan büyükbaş hayvan, dakikalarca sahibini peşinden koşturdu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe E-5 karayolu üzerinde sahibinden kaçan büyükbaş hayvan otoyola girerek bariyerler arasında kaçmaya başladı. Vatandaş ile elinden kaçan büyükbaş hayvan arasında yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre yaşanan kovalamacının ardından hayvan, sahipleri tarafından yakalandı. - İSTANBUL