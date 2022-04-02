Son dakika haberleri | Maltepe'de korkutan orman yangını

- Maltepe'de korkutan orman yangını

İSTANBUL - Maltepe'de Başıbüyük ormanında 2 dönümlük arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Maltepe Başıbüyük Ormanında 2 dönümlük bir saat 20.00 sıralarında arazide yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesiyle yangın fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangına ilişkin araştırma sürüyor.