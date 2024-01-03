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Maltepe'de kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında bir bina caddeye doğru çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, cadde bir süre trafiğe kapandı.

Maltepe'de bir bina kontrollü yıkımı esnasında cadde üzerine çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bina yıkım esnasında caddeye doğru çöktü. Caddede bulunan park halindeki bazı araçlar, yola saçılan hafriyat sebebiyle maddi hasar aldı. Olayda şans eseri kimse yara almazken hafriyat sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Hafriyatın, yoldan temizlenmesinin ardından cadde trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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