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Maltepe'de Kontrolden Çıkan Vinç Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Maltepe'de Kontrolden Çıkan Vinç Zincirleme Kazaya Neden Oldu
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Maltepe'de kontrolden çıkan vinç, yoldaki 7 araca çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 2 kişi yaralandı ve birçok araçta maddi hasar oluştu.

Maltepe'de kontrolden çıkan vinç yoldaki araçların arasına daldı. Toplamda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir servis minibüsünün, otomobilin üzerine çıktığı görüldü.

Kaza, Maltepe'de Başıbüyük Samandıra Yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Mercedes marka 34 GHR 290 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan vinç yoldaki araçlara çarparak ilerledi. Aralarında vincin yanı sıra TOGG otomobil ve servis minibüsünün de olduğu toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan servis minibüsünün kaza esnasında bir otomobilin üzerine çıktığı görüldü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken 2 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği yoğunlaşırken, ekipler kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan sürücülerden Yüksel Uzun, "Maltepe istikametine müşteri aracıyla teste çıkmıştık. Vinçle peş peşe geliyorduk. Aracın bariyere vurması ve diğer aracı da altına almasıyla kaza oldu. 7-8 araç vardı. Biz de şok olduk. Anlam veremedik. Hastaneden ambulans geldi. Hemen aldılar yaralıları. Büyük bir kaza atlattık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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