Maltepe'de Konteynerde Ölü Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi

Maltepe'de bir kişi konteynerde ölü halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Zümrütevler Mahallesi Altıntabak Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve sokaktaki boş arsada bulunan konteynerde yaşayan Ayhan Aydoğdu (46), akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından ölü halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Aydoğdu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL