Maltepe'de Konteynerde Ölü Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde, bir konteynerde yaşayan 46 yaşındaki Ayhan Aydoğdu ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Aydoğdu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Maltepe'de bir kişi konteynerde ölü halde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Zümrütevler Mahallesi Altıntabak Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve sokaktaki boş arsada bulunan konteynerde yaşayan Ayhan Aydoğdu (46), akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından ölü halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Aydoğdu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL