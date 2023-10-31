Maltepe'de Kıza Laf Atma Meselesi Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Maltepe'de iddiaya göre kıza laf atma meselesinden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kıza laf attığı iddia edilen şahıs, kızın erkek arkadaşının sert uyarısı sonucu arkadaşlarını toplayıp mahalleye getirdi. Mahallede bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı. Kavga anı ise olay yerine yakın bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan Umutcan Güne, "Bizim ağabey birine selam vermiş. Sonra ağabeye on kişi saldırmışlar. Ağabeyin tanıdıkları geldi. Olay büyüdü birini bıçaklamışlar. Bir sırtından bir de ciğer altından. Şimdi hastaneye kaldırıldılar. Sanırım 2 yaralı vardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL