Maltepe'de kaygan zeminde sürüklenen motosikletli, taksinin altına böyle girdi

Maltepe'de motosiklet sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen seyir halindeki ticari taksinin altına girdi. Taksinin altında sıkışan motosiklet sürücüsünü çevredeki vatandaşlar çıkardı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Maltepe Tugay Yolu caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Mustafa Necati Er kontrolündeki 34 TBF 01 plakalı ticari taksinin altına girdi. Taksinin altında sıkışan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken sağlık ekipleriyse yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.