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Maltepe'de Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Maltepe'de Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı
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Maltepe'de meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de, bir otomobil ile hafif ticari aracı kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Maltepe'de Girne Mahallesi Sanayi Caddesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çift 41 B 2875 plakalı Dacia markalı hafif ticari araç, karşı yönden süratle hatalı sollama yapan 34 HIF 121 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olayda, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile kazaya karışan diğer araçtaki sürücü olmak üzere toplam 5 kişi hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu iki araçta da ağır hasar oluştu.

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Murat Ç. " Ters yönden süratle geldi vurdu, hiç yavaş gelmedi. Ben durdum yandan geçsin diye" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolu bir süre çift yönlü trafiğe kapattı. Kaza yapan araçlar olay yerinden çekildikten sonra trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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