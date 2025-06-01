Maltepe'de Kadın Sürücüye Trafikte Saldırı

Maltepe'de Kadın Sürücüye Trafikte Saldırı
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Maltepe'de Kadın Sürücüye Trafikte Saldırı
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Maltepe sahil yolunda, sola dönüş yaparken çocuklarıyla birlikte trafikte saldırıya uğrayan bir kadın sürücünün görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın detayları korkutucu bir şekilde ortaya çıktı.

Maltepe'de trafikte dehşet: Kadın sürücü, 2 çocuğunun yanında saldırıya uğradı

İSTANBUL - Maltepe sahil yolunda sola dönüş yapmak için bekleyen kadın sürücü, yanında bulunan 2 çocuğuyla birlikte trafikte saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı. Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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