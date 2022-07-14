Maltepe'de kadın ile erkek sürücü arasındaki yol verme tartışması kamerada

Maltepe'de bir sokakta karşı karşıya gelen iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin ve bağrışmaların havada uçuştuğu tartışmada, kadın ile erkek sürücü çevredeki vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir sokakta karşı karşıya gelen iki otomobil sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Araçtan inen sürücüler, önce sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine erkek şahıs, kadının üzerine doğru yürüdü. Ardından kadın da erkek sürücünün üzerine doğru yürüdü. Küfürlerin ve bağırma seslerinin havada uçuştuğu yol verme kavgasında, iki tarafından birbirlerine saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, duruma müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye ve uzaklaştırmaya çalıştı. Şahıslar bir süre sonra otomobilleriyle olay yerinden ayrılırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa