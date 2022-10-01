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Maltepe'de istinat duvarı çöktü, iki işçi göçük altında kaldı

3. Sayfa Haberleri

Maltepe'de istinat duvarı çöktü, iki işçi göçük altında kaldı

Maltepe'de bir inşaatta işçilerin temel attığı sırada istinat duvarı çöktü.

Maltepe'de bir inşaatta işçilerin temel attığı sırada istinat duvarı çöktü. Ekipler tarafından kurtarılan iki işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Maltepe Çınar Mahallesi Karadut Sokak'ta bir inşaatta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin temel attığı esnada istinat duvarı çöktü. Dört gün önce işe başlayan ve kuzen olan Servet ve Fikret Karakuş göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrasında iki yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şantiye personeli, "Demirci çalışırken toprak kaymış. Bir sıkıntısı yok. Hastaneye kaldırdılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Maltepe 3. Sayfa Haberler

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