İşçinin, geri geri gelen forklift altında kaldığı anlar kamerada

Maltepe'de Kuvars Su adlı iş yerinde forklift kullanan bir işçi, geri geri geldiği sırada başka bir işçiyi altına aldı.

Maltepe'de Kuvars Su adlı iş yerinde forklift kullanan bir işçi, geri geri geldiği sırada başka bir işçiyi altına aldı. Forklift altında kalan işçi ayağından yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe'de bulunan Kuvars Su adlı iş yerinde meydana geldi. İş yerinde froklift kullanarak su taşıyan bir işçi geri geri geldiği sırada arkasında bulunan başka bir işçiyi fark etmeyerek aracı kullanmaya devam etti. O sırada ayakta duran işçi de arkasından gelen forklifti fark etmemesi nedeniyle forkliftin altında kaldı. Kazaya tanık olan diğer işçiler yaralının yardımına koşarken forklift sürücüsü de aracı durdurdu. Ayağından yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İş yerinde yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde forklift ile geri geri gelen işçi, ayakta bekleyen bir işçiye çarparak altına alıyor. Diğer işçiler de forklift altında kalan yaralının yardımına koşuyor.

(İHA)