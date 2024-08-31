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Maltepe'de İş Yerine Silahlı Saldırı

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Maltepe'de bilinmeyen bir nedenle bir iş yerine silahla ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Maltepe'de bir iş yerine bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı.

Olay 21.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde üzerindeki iş yerine bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, silahlı saldırgan saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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